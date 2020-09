Einer der Rennfahrer muss ins Gefängnis – zu einem Landesverweis kommt es aber nicht

Ein 16-Jähriger gibt unter der «Holcim»-Brücke, die zum Zementwerk führt, das Startzeichen. Er hebt die Hände in die Höhe, lässt sie fallen. Der Portugiese gibt mit seiner Yamaha links auf der Gegenfahrbahn Gas, der Schweizer rechts in einem Audi. Das erste Rennen endet ohne Sieger. Etwas später wiederholen sie das Duell, geben wieder Gas. Erlaubt sind hier 50 km/h. Beide haben ihre PS-Boliden von ihren Vätern ausgeliehen.

Ein Zufall rettet einem Motorradfahrer an seinem 19. Geburtstag das Leben – nach einem schweren Unfall. Geschehen ist das am Samstag, 11. August 2018, kurz nach Mitternacht. Der 19-jährige Portugiese liefert sich auf der Industriestrasse in Würenlingen ein Rennen mit einem 22-jährigen Schweizer.

An der Industriestrasse wurden zumindest damals regelmässig solche Beschleunigungsrennen ausgetragen. Auto- und Töfffans treffen sich an der Coop-Tankstelle beim Aarepark-Kreisel. Die schnurgerade Industriestrasse ist wenige hundert Meter lang. Sie führt vorbei an Gewerbehallen und Industriebetrieben auf der einen Seite, am Bahngleis und dem Zementwerk auf der anderen Seite. Nachts fährt hier kaum jemand durch. Ein Rennen hier scheint den beiden daher ungefährlich.

Plötzlich sehen sie drei Scheinwerfer

Dieser Irrglaube wird den beiden zum Verhängnis. Eine Mutter holt am Bahnhof Siggenthal-Würenlingen – er befindet sich einige hundert Meter weiter – ihren Sohn und dessen Freundin ab, die mit dem Zug aus Italien heimgekehrt sind. Die Mazda-Lenkerin fährt für den Heimweg eine Kuppe hinauf in die Industriestrasse. Nun sehen die Mazda-Insassen drei grelle Lichter – die Scheinwerfer des Autos und des Motorrads. Und dieses knallt nur wenig später in eine vordere Ecke des Personenwagens.

Die Kollision reisst dem Portugiesen einen Unterschenkel ab. Er und seine Maschine fliegen durch die Luft und schlittern über die Strasse. Rund 70 Meter weiter bleibt er liegen.

Wegen der Wunde droht er zu verbluten – doch er hat Glück. Zwei Beamte der Stadtpolizei Baden sind in der Nähe auf Patrouille. Nach dem Notruf sind sie schnell beim Schwerverletzten. Mit einer Manschette binden sie ihm das Bein ab, um die Blutung zu stillen. Er überlebt.

Heute trägt er eine Prothese

Am Dienstag standen die beiden Rennfahrer vor dem Bezirksgericht Baden. Der Staatsanwalt forderte für den Audi-Fahrer eine Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren. Für den Töfffahrer, der den Unterschenkel verlor, verlangte der Staatsanwalt zwei Jahre bedingt. Bei diesem Antrag wurde die schwere Verletzung berücksichtigt. Der junge Mann trägt heute eine Prothese. Allerdings forderte der Staatsanwalt zusätzlich fünf Jahre Landesverweis – wegen des Hauptanklagepunktes. Dieser lautete auf mehrfach versuchte vorsätzliche Tötung, eine sogenannte Katalogtat, die bei Ausländern einen Landesverweis vorsieht.

Die zwei jungen Männer hätten mit dem Rennen die Gefahr in Kauf genommen, dass eine Person durch einen Folgeunfall schwer oder sogar tödlich verletzt werden könnte, argumentierte der Staatsanwalt. Nur durch Glück sei der Töfffahrer bei der Kollision nicht in die Windschutzscheibe des Mazdas geflogen. Die Folgen wären nicht auszudenken gewesen.