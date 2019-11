Einen Kulturschatz ausgegraben: Feierliche Eröffnung der Ausstellung «Körper.Baden.Flow» im Thermalbad zum Raben

«Es ist, als hätte man vergessen, welcher Naturschatz hier begraben liegt», sagt Marc Angst vom Verein Bagni Popolari. Seit 2017 setzt sich der Verein deshalb dafür ein, das Thermalwasser wieder in den öffentlichen Raum zu bringen und als soziale und kulturelle Treffpunkte zu thematisieren. Ihr jüngstes Projekt heisst «Körper.Baden.Flow», eine immersive Kunstausstellung im ehemaligen Bad zum Raben in Kooperation mit dem Historischen Museum. Am Freitag wurde die Ausstellung feierlich eröffnet.

Das Eintreten ins Innere des Badgasthofes hat etwas vom Eintauchen in eine andere Welt. Die Geräusche hallen, die engen Gänge und niedrigen Schauräume versprühen etwas Intimes, manchmal auch Unheimliches. In einem der ersten Räume etwa blicken die Besucherinnen und Besucher unvermittelt in das unordentliche Badezimmer einer Frau. Ein Duschvorhang, ein Spiegel und verschiedene Kleidungsstücke hängen an den gekachelten Wänden. Der hautfarbene Strumpf fällt auf. Er scheint mehr Haut als Kleidungsstück zu sein.

Der Blick rutscht nach unten – und vielleicht erst jetzt sieht man, dass die Badende anstelle eines Fusses eine Flosse hat. Die Künstlerin Sabine Doppler wirft hier Fragen der Selbstdarstellung auf: Was zeigen wir von uns und was wollen wir verstecken? Einen Raum weiter tritt man in das Klang-Bad von Simon Berz.

Chromstahlschalen treiben in einem Thermalbad, darin sind Murmeln eingelassen. Erst wenn sich die Gäste später am Abend ins Wasser begeben, wird das Klang-Bad über die Wellen zum Leben erweckt. Noch treibt es die Besucher voran, vorbei an einer Plexiglas-Skulptur von Angela Staffelbach, mit Brüsten in verschiedenen Formen.

Klangkunst und Denkanstösse

Es folgt eine Klanginstallation von Benjamin Massa: Von eingefrorenen Thermalwasserwürfeln tropft es auf am Boden liegende Klangschalen. Das zum Museum gewandelte Badhotel bietet Überraschungen und Denkanstösse, die einen aufmerksamen Rundgang lohnen.

Weitere Informationen unter: www.bagnopopolare.ch