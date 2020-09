Eine Nische abdecken: Diese beiden Frauen eröffnen ein Fitnesscenter für Senioren

Viele Branchen haben stark unter dem Lockdown gelitten. Dazu gehören auch die Fitnesscenter, deren Besucherzahlen zurzeit bis zu 40 Prozent unter den Vorjahreszahlen liegen. Doch von diesen Aussichten liessen sich Daniela Krüsi (40) und ihre Tochter Vanessa Krüsi (20) nicht entmutigen: Die Neuenhoferinnen eröffneten vor kurzem in Baden das Studio «Golden Age Fitness» an der Weiten Gasse. Das Besondere: Das Geräteangebot richtet sich vor allem an über 60-jährige Frauen und Männer. Zwei weitere Fitnessstudios folgen bald im Zürcher Quartier Höngg und im Kanton Schwyz.

Nicht wohlgefühlt unter Muskelpaketen

Die Idee zum Fitnessstudio für Senioren kam Daniela Krüsi und ihrem Mann bei der Eröffnung eines anderen Studios. Die beiden gründeten vor sieben Jahren das erste Studio der Kette «Old School Gym 24» mit unterdessen 16 Standorten und täglich 24-Stunden-Betrieb für Bodybuilder und Powerlifter. Das Ehepaar steht auch hinter «Golden Age Fitness». «Ein älterer Herr beklagte sich, dass er sich unter all den Muskelpaketen nicht wohlfühle», sagt Daniela Krüsi. Also entschlossen sie sich, ein weiteres «Nischenprodukt» zu eröffnen. «Ein solches Angebot für über 60-Jährige gibt es so in der Schweiz noch nicht», sagt sie. Und Vanessa Krüsi ergänzt: «Bei uns können ältere Menschen im familiären Rahmen unter sich trainieren, ohne Druck, mit den Jüngeren mithalten zu müssen.» Auch jüngere Frauen und Männer seien willkommen, ergänzt die ausgebildete Fachfrau Gesundheit. «Zielpublikum sind aber die Senioren.»

Training mit drei Bereichen

Was das «Golden Age Fitness» von anderen Studios unterscheide, sei der dreifache, sehr detaillierte Gesundheitscheck, sagt Daniela Krüsi. Dieser umfasst eine Wirbelsäulenanalyse mit einem Scanner sowie die Messung der Beweglichkeit und der Kraft. «Dieser Check war es auch, weshalb wir uns für die Fitnessgeräte der Firma Dr. Wolff entschieden.» Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu einem der führenden deutschen Medizinproduktehersteller. Vanessa Krüsi ergänzt: