«Die verschiedenen Glaubensgemeinschaften werten das Quartier auf, genauso wie die grossbürgerlichen Gebäude», sagt Georg Gindely vom Quartierverein. Er führt uns gemeinsam mit dem Gründungspräsidenten des Quartiervereins, Lieni Fueter, und Quartiervereinvorstandsmitglied Giuseppe Domeniconi durch die Strassen. Auf dem Rundgang, der beim Bahnhof startet, begegnen uns zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Sie lassen das trübe Wetter auf Anhieb vergessen. «Das Römerquartier ist in der Tat ein tolles Quartier mit vielen Highlights», sagt Gindely, der an der Römerstrasse aufgewachsen ist und – nach einem Unterbruch von ein paar Jahren – wieder mit seiner Familie hier lebt. «Die Bewohner treffen sich auf der Strasse und tauschen sich aus.»

Ob die Villa Langmatt, das Kulturhaus Royal, die Bäder, der Kurpark oder die Limmatpromenade: Im Römerquartier treffen Kultur, Geschichte und Freizeit aufeinander wie wohl in keinem anderen Quartier Badens. Dessen Vielfalt zeigt sich auch bei den religiösen Institutionen. Mit der reformierten Kirche am Bahnhofplatz, der reformierten Parkkapelle beim Kurtheater, der Synagoge an der Parkstrasse und der katholischen Dreikönigskapelle in den Bädern gibt es im Römerquartier nicht weniger als vier Gotteshäuser.

Zum Zusammenhalt beigetragen hat auch die letzte Badenfahrt, an welcher der Römerquartierverein die Festbeiz «UfLäseBox» im Kurpark betrieb. «Jung und Alt haben tatkräftig mitgeholfen», sagt Gindely. Am Projekt beteiligt war der Gemeinnützige Frauenverein Baden, der seinen Sitz im Quartier hat. Er trägt zu dessen Belebung bei: Im Haus des Frauenvereins an der Haselstrasse ist das Familienzentrum Karussell eingemietet, das ein vielfältiges Programm bietet. «Es ist der wichtigste Treffpunkt von Kindern und ihren Eltern in der Stadt Baden», so Gindely. «Das passt, denn in den letzten 15 Jahren hat auch im Römerquartier ein Generationenwechsel stattgefunden, durch den es hier wieder mehr Kinder gibt.» Der Trend wird sich in Zukunft wohl verstärken: Mit den geplanten Grossüberbauungen auf dem Ansaldo-Areal an der Römerstrasse und auf den Verenaäckern werden noch mehr Menschen ins Quartier ziehen.

Ein Quartier im Umbruch

«Das Römerquartier befindet sich im Umbruch», sagt Georg Gindely, «nicht nur, was die Zusammensetzung der Bevölkerung angeht, sondern auch städtebaulich.» Er zeigt auf das Post-Areal beim Bahnhof, das derzeit umgebaut wird. Als wir an der Baustelle vorbeispazieren, bemerkt Gindely: «Einerseits ist es erfreulich, dass es vorwärtsgeht. Andererseits gilt es, die Entwicklungen im Auge zu behalten. Nicht jede Neuerung ist in unseren Augen auch zufriedenstellend.» Sein Blick fällt dabei auf die Fläche neben dem Kulturlokal Royal, wo bis vor kurzem die Villa Schnebli stand. Das grossbürgerliche Haus der Biscuit-Dynastie Schnebli an der Haselstrasse wurde letzten Frühling abgebrochen – obwohl sich in einer Petition über 500 Personen für den Erhalt ausgesprochen hatten. «Immerhin konnte das Royal vor der Schliessung gerettet werden. Das freut uns ungemein», sagt Gindely. Damit erinnert er an das Ja des Badener Einwohnerrats im Januar 2018 zum Kredit über 198 000 Franken, wodurch ein 20-Jahres-Mietvertrag mit dem Betreiberverein des Royals zustande kam.

«Mit jedem altehrwürdigen Gebäude, das abgebrochen wird, geht auch ein Stück Quartieridentität verloren», sagt Lieni Fueter, während er in Richtung Kurtheater führt. Seit letztem Jahr wird es saniert und erweitert. Dies, nachdem es in Vergangenheit zu Verzögerungen kam, aus denkmalschützerischen Gründen, aber auch, weil Anwohner Widerstand leisteten. Fueter ist wie Gindely an der Römerstrasse aufgewachsen, in einer 1890 erbauten Stadtvilla. Seiner Meinung nach lohnt es sich sehr, sich für den Erhalt von geschichtsträchtigen Liegenschaften im Quartier einzusetzen. «Sie sind wichtige Zeitzeugen», sagt Lieni Fueter.