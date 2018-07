Zwar sagte das Zürcher Stadtparlament vergangene Woche Ja zum neuen Fussballstadion auf dem Hardturmareal; und voraussichtlich im November werden die Stadtzürcher an der Urne über das umstrittene Projekt abstimmen. Entstehen könnte in der Stadt ein Fussballstadion für 18'000 Zuschauer, daneben zwei Hochhäuser mit 600 Wohnungen und eine Genossenschaftssiedlung mit 175 Wohnungen. Weil in Zürich schon mehrfach Stadionprojekte abgelehnt wurden, wollen zwei Zürcher CVP-Politiker rechtzeitig neue Ideen prüfen: Der Dietiker Kantonsrat Josef Wiederkehr und Nationalrat Philipp Kutter haben in einem Postulat den Zürcher Regierungsrat dazu aufgefordert, Alternativstandorte für das Stadion zu suchen, die ausserhalb der Stadt liegen. «Damit wir nicht vor einem Scherbenhaufen stehen, wenn das jetzige und das vermutlich vorläufig letzte Projekt scheitert», so Kutter.