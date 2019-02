Ein würziger Geruch liegt in der Luft – am Samstagmittag im Park des Regionalen Pflegezentrums Baden (RPB). Kein Wunder, aus drei grossen Suppentöpfen wird «Suppe mit Spatz» geschöpft. Nicht etwa in biedere Teller, sondern in Gamellen. In jedem Topf köcheln 60 Liter Suppe, die mit Karotten, Kabis, Lauch, Sellerie, Kartoffeln und Fleisch angereichert sind. «Der Suppentag findet bereits zum 11. Mal statt, da profitieren wir von unserer langen Erfahrung und der Routine», sagt Andreas Biedermann, Leiter Küche im RPB. Froh sei man trotzdem jedes Mal, wenn dann die Suppe rechtzeitig geniessfertig sei.

Kaum freie Plätze

Das freut auch die Besucher, die am Suppentag vorbeischauen. «Mir schmeckts, ich habe gleich zwei Portionen gegessen», sagt Harry Wolfensberger aus Wettingen. Er ist nicht zum ersten Mal am Anlass des RPB dabei, teilt dieses Erlebnis gerne mit Kollegen. Auch dem 10-jährigen Gian-Mattia, der mit seiner Familie zum Suppentag gekommen ist, mundet es. Und eine Bewohnerin meint, sie könnte diese Suppe jeden Tag essen, so fein sei sie. So erstaunt denn nicht, dass bereits kurz vor halb zwölf nur noch wenige Festbank-Plätze frei sind.

