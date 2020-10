Ein Polit-Comeback, mehrere Überraschungen: Das sind die neuen Gesichter im Grossen Rat

Sieben Personen aus dem Bezirk Baden werden ab Januar 2021 neu im Grossen Rat in Aarau Platz nehmen, vier Frauen und drei Männer. Einer davon feiert mit seiner Wahl ein Polit-Comeback: Der Badener Jonas Fricker (Grüne).

Natur und Umweltschutz liegen auch der 32-jährigen Badenerin Leandra Knecht am Herzen, der Überraschungssiegerin der GLP. Sie war auf Listenplatz 10 gesetzt und gehört neben Manuela Ernst zu den zwei neuen GLP-Grossrätinnen. Knecht wurde von ihrer Wahl überrascht: «Es gab vor mir viele starke Kandidatinnen und Kandidaten und ich rechnete deshalb überhaupt nicht damit, dass ich gewählt werde», sagt sie.

«Meine Wahl kommt nicht überraschend», sagt der Umweltwissenschaftler, «dennoch freue ich mich sehr darüber». Es sei einfach grossartig, vor allem auch, weil er so einen Beitrag leisten und den Grünen im Bezirk Baden einen zusätzlichen Sitz sichern konnte. «Mich motiviert die Klimabewegung sehr. Die Lebensgrundlagen zu erhalten, ist ein wahnsinnig wichtiges Anliegen und ich möchte dem eine weitere Stimme geben», so Fricker.

Etwas weniger überraschend ist die Wahl von Knechts Parteikollegin Manuela Ernst. Die 35-jährige Architektin und Einwohnerrätin stand auf Listenplatz 3 und wurde nun im zweiten Anlauf in den Grossen Rat gewählt. «Ich war am Sonntagmorgen noch unglaublich nervös. Doch als dann langsam die ersten Resultate hereinkamen, erhielt ich langsam die Sicherheit, dass es dieses Mal mit der Wahl zur Grossrätin klappen wird.»

Sie nimmt an, dass es zum einen damit zu tun haben könnte, dass viele Menschen aus der Region pragmatische und nachhaltige Lösungen wünschen, zum anderen aber auch, weil sie als Mikrobiologin arbeite: «Die Menschen, die mich gewählt haben, wollten wegen der aktuellen Pandemie vielleicht auch gerne eine Wissenschaftlerin im Grossen Rat.» Knecht arbeitet an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW im Bereich Lebensmittelmikrobiologie.

Stolz ist Neuenhofs Frau Vizeammann und Gemeinderätin Petra Kuster (SVP). «Ohne grossen Aufwand vom 13. Listenplatz aus gewählt zu werden, das ehrt mich sehr», sagt sie. Das zeige, dass sie in den letzten elf Jahren als Gemeinderätin einen guten Job gemacht habe.

Dass sie, platziert auf Listenplatz 6, ebenfalls erfolgreich war, freut sie sehr. Die 42-jährige Mathematikerin, Dozentin und Mutter von zwei Kindern war vor ihrem Engagement in Obersiggenthal bereits Einwohnerrätin der Stadt Baden sowie Vorstandsmitglied der SP Baden und freut sich nun darauf, auf Kantonebene zu politisieren.

So auch ihr Parteikollege Christian Keller aus Untersiggenthal, der leicht erkältet das Telefon entgegennimmt: «Es kommt schon ein Stück weit überraschend», sagt der 45-jährige.

Für den Badener Stadtrat Philippe Ramseier (FDP) kommt die Wahl nicht ganz so überraschend wie für andere Neulinge: «Mein Wahlkampfteam und ich haben zumindest mit einem Platz als erster Ersatz gerechnet. Doch es ist umso schöner, dass es gleich auf Anhieb geklappt hat», sagt der 45-jährige Vater von fünf Mädchen.

Er glaubt, dass ihn durch seine verschiedenen Engagements im Dorf wie aber auch als Geschäftsführer eines Kanalreinigungsunternehmens viele Menschen in der Region kennen, was seine Wahlchancen sicherlich erhöht hätte. Er freut sich auf jeden Fall auf die neue Aufgabe im 2021.

Ramseier führt ein KMU in der Lebensmittel- und Maschinenindustrie und wurde 2017 in die Badener Stadtregierung gewählt wurde. Sein politisches Engagement auf Stadtebene kam ihm nun zugute: «Trotzdem hat es mich überrascht, dass ich so deutlich gewählt wurde. Dafür bin ich sehr dankbar».