"Die sind ja noch ganz sauber», sagte Organisator Urs Grieder, als kurz vor halb zwölf die ersten Läufer im Ziel ankamen. Heute Sonntag findet der 2. Schweizer Baustellen-Strongman rund um den Schulhausplatz in Baden statt. Der Startschuss für die ersten Läufe fiel am Vormittag, am Nachmittag folgen weitere Wettkämpfe.

Der Hindernislauf startet in der Oberstadtstrasse und führt von dort durch die Grossbaustelle mitten in der Stadt über die Hochbrücke zum Sportplatz Aue und via Kronengasse, Kirch- und Cordulaplatz zurück ins Ziel. Rampen, Passagen mit Lehm- und Kiesboden sowie einen Mulden-Wassergraben müssen die Läuferinnen und Läufer absolvieren, wobei die Topfläufer des Vormittagslaufs diesen übersprangen – und darum mit fast sauberen Kleidern im Ziel ankamen.



Rund 100 Läuferinnen und Läufer nehmen am Wettkampf teil, gerannt wird über vier oder acht Kilometer.

Nächstes Jahr findet noch letztes Mal ein Baustellen-Strongman statt, zur Feier der Neueröffnung des Schulhausplatzes. Und in den Jahren danach? Organisator Grieder: «Es wird auch in Zukunft einen Lauf dieser Art geben. Er wird dann wohl City-Strongman heissen.» (PKR)