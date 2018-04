Ziemlich genau 2000 Jahre nachdem römische Soldaten aus dem Legionslager Vindonissa die heissen Quellen von Baden für sich entdeckten, brach am Dienstag ein neues – und hoffentlich glanzvolles – Kapitel in der Geschichte des Badener Bäderquartiers an.

Die Götter scheinen es jedenfalls gut zu meinen mit Baden. Pünktlich zum Spatenstich des neuen Thermalbads strahlte Dienstagmittag die Sonne ungetrübt am Badener Frühlingshimmel.

Sepp Schmid, Ehrenbürger und leidenschaftlicher Sammler von Badener Erinnerungsstücken, begrüsste als Portier des Hotels Verenahof rund 150 Gäste und viel Lokalprominenz im Mättelipark. Hier wurde vor genau 15 Monaten, am 17. Januar 2017, das Thermalbad aus den Sechzigerjahren abgebrochen.