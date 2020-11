Ein Gastropaar aus Künten stürmt die Spitze der Aargauer Restaurant-Szene: «Ein Michelin-Stern wäre die Krönung»

Vor drei Jahren eröffneten Manuel und Alexandra Steigmeier das Restaurant Fahr in Künten- Sulz. In der idyllischen Reussebene am mäandrierenden Fluss setzte das junge Wirtepaar zu einem bemerkenswerten Höhenflug an. Bereits im ersten Jahr wurden der Koch und die Gastgeberin von der Gourmetbibel «Gault-Millau» mit 14 von maximal 19 Punkten belohnt (der 20. Punkt ist im Sinn der Gründer Henri Gault und Christian Millau für Gott reserviert).

Ein Jahr später, kurz nach der Hochzeit, erhielt das Paar 15 Punkte und erneut viel Lob. «Schon lange nicht mehr hat uns ein Jungkoch so überzeugt: Stilsicherheit, Liebe zum Detail, wunderschöne Kreationen und eine unglaubliche Power zeichnen Manuel Steigmeier aus.»

Letzte Woche gab es erneut einen Punkt mehr. Laut «Gault- Millau» ist das «Fahr» das beste Restaurant im Aargau. Und das Lob der Kritiker reisst nicht ab: «Der junge Chef zaubert ständig neue, gekonnt gemachte Kreationen auf die Teller, die von der Gastgeberin mit viel Charme aufgetragen werden.» Wie geht das junge Paar – er ist 25, sie 31 – mit dem Druck um? Welche Ziele hat es noch und welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf ihr Geschäft?

Vor einer Woche erhielten Sie den 16. «Gault-Millau»-Punkt. Erleben Sie jetzt einen Ansturm?

Manuel Steigmeier: Trotz der schönen Auszeichnung ist und bleibt die Situation coronabedingt sehr speziell. An den Wochenenden sind wir aber meist sehr gut gebucht. Und wir stellen fest, dass die Auszeichnung einen positiven Einfluss auf die Reservationen hat.

Was bedeuten Ihnen die 16 «Gault-Millau»-Punkte?

Manuel Steigmeier: Wir freuen uns riesig. Wir konnten noch einmal einen Schritt nach vorne machen, das ist unglaublich.

Alexandra Steigmeier: Es ist eine Wertschätzung unserer Arbeit. Die drei Jahre, die wir jetzt hier sind, kommen mir vor wie eine kleine Ewigkeit. Es ist ein anstrengender Job, da ist es umso schöner, wenn man auf diese Weise belohnt wird.

Wann kommt der erste Michelin-Stern?

Manuel Steigmeier: Mit den 16 «Gault-Millau»-Punkten kommen die Sterne in Reichweite. Ich vermute oder hoffe, dass wir auf dem Radar der Michelin-Tester sind. Ein Stern wäre die Krönung, zumal im Aargau derzeit kein Restaurant einen solchen vorweisen kann.