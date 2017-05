Aus diesem Anlass findet in der Pfarrkirche der Kirchgemeinde, der Klosterkirche Wettingen, ein Festgottesdienst statt. Die Festpredigt wird der Wettinger Christoph Schuler halten. Er ist Pfarrer an der christkatholischen Bischofskirche in Bern.

Auch der Badener Pfarrer Wolfgang Kunicki hat an diesem Sonntag ein Jubiläum zu feiern: Er hat vor 25 Jahren die Priesterweihe erhalten und ist seit 12 Jahren Pfarrer in Baden. «Die christkatholische Kirchgemeinde Baden-Brugg-Wettingen wurde im Januar 1967 durch den Grossen Rat errichtet. Da die Kirche im Januar aber sehr kalt ist, feiern wir die beiden Jubiläen im Mai», sagt Kunicki. Weil die Kirchgemeinde damals durch den Grossen Rat errichtet wurde, wird Grossratspräsident Benjamin Giezendanner (SVP) an den Feierlichkeiten teilnehmen. Ein weiteres Jubiläum, das am Sonntag gefeiert wird, ist jenes der ersten Diakonin der Schweiz, Doris Zimmermann. Sie feiert ihr 30-Jahr-Weihejubiläum. «Wir kennen uns sehr gut, deshalb habe ich sie eingeladen, mit uns zu feiern, denn sie wurde genau am 28. Mai 1987 zur Diakonin geweiht», sagt Kunicki. Das Kirchenfest ist nicht nur für die rund 450 Mitglieder der christkatholischen Kirchgemeinde, sondern steht allen Interessierten offen.(Gal)

Kirchenfest: Sonntag 28. Mai, 9.30 Uhr, Klosterkirche Wettingen.