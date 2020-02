Ein Fasnachts-Muffel unter 17'000 Närrinnen und Narren – ein Erfahrungsbericht

Redaktionssitzung, irgendwann Ende 2019. Das Thema: Fasnachtsumzug in Würenlingen. Der grösste des Kantons. Die Diskussion darüber interessiert mich mässig, in Gedanken bin ich bereits beim Morgenkaffee, den ich mir nach der Sitzung gönne. Darum merke ich auch nicht, dass plötzlich alle Augen auf mich gerichtet sind. «Wie siehts bei dir aus?», fragt der Chef – und katapultiert mich damit ins mögliche Horror-Szenario, die fasnachtsbegeisterte Kollegin bei der Liveberichterstattung aus dem Mekka der Aargauer Narrentreiberei zu unterstützen. Dazu muss man wissen, dass ich nie ein Freund der Fasnacht war. Schon als Kind nicht. Zu tief sitzen die schmerzlichen Erinnerungen. Etwa an das peinliche Clownskostüm mit der roten Lockenperrücke, in das ich jedes Jahr wieder gesteckt wurde. An die dicke weisse Schminke, die sich wie ein Gummianzug anfühlte. Und an den Neid auf die anderen Kinder, die als Cowboy oder Pirat mit Revolver und Schwert an den Umzug durften. Verzweifelt ringe ich um Ausreden. Ein Zahnarzt-Termin an einem Sonntag Ende Februar? Unwahrscheinlich. Ein Indiana Jones-Filmmarathon im Fernsehen? Schlechte Entschuldigung. Natürlich fällt mir nichts ein und sitze zwei Monate später im Zug nach Fasnachtshausen.

«Fasnacht ahoi» Unsicher, was mich erwartet, hefte ich mich an die Fersen der fasnachtsbegeisterten Kollegin. Sie stellt mich André Wenzinger vor, dem Präsidenten der Fasnachtsgesellschaft. Ein bisschen Fasnachts-Smalltalk. Dann geht es weiter ins Restaurant Sternen. Auch hier scheint die Kollegin alle zu kennen, ich lächle einfach freundlich. Im Estrich der Beiz richten wir die Kamera für unseren Livestream ein, dann stürzen wir uns ins Getümmel. Drei Böllerschüsse krachen durch den Himmel, der Umzug beginnt. Allen voran der Fasnachts-Präsident von vorhin, der in die Menge winkt und allen fröhlich «Fasnacht ahoi» zuruft. Dann greift die erste Guggenmusik in die Vollen – und ich beginne tatsächlich etwas mitzuwippen. Es hat schon etwas, wenn eine Horde Fasnächtler aus allen Rohren bläst und kräftig auf die Pauke haut.

Neuer Besucher-Rekord: 17'000 Fasnächtler am Würenlinger Umzug «Noch nie hatten wir so viele Zuschauer», sagt André Wenzinger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Würenligen im Gespräch mit der Aargauer Zeitung. Anhand der Plakettenverkäufe rechnet der oberste Fasnächtler damit, dass am Sonntag rund 17'000 fasnachtsbegeisterte Besucher den Weg nach Würenlingen gefunden haben. Dies sei ein absoluter Rekord.

Dann schleichen die ersten Fasnachtswagen vorbei, etwa Harry Potters Hogwarts Express der «ARGE Schwanz» Würenlingen oder der gigantische Doppelstöcker-SBB-Zug der «Chäppelibööge», ebenfalls aus Würenlingen. Grosse Kino liefert auch die «Reederei» Würenlingen. Unter dem Motto «En Kaiman mit Biss und de Aargau het Schiss» realisierten die Fasnachtsgruppe einen gut vier Meter hohen Alligator aus rund 4'000 PET-Flaschen. Und mit einer riesigen Heuschrecke im Burger-Brötchen thematisieren die «wuerlikids» das Ungeziefer als Fleisch-Alternative und bieten die Krabbeltierchen gleich frittiert zum probieren an. Da lassen wir uns natürlich nicht zweimal bitten – auch wenn sie dann doch nur fade und langweilig schmecken.

Rauchspeiende Spinnen und Datenkraken Auch die nachfolgenden Fasnachtswagen-Bauten beeindrucken. Das Breitenquartier Würenlingen schockt die Besucher mit einer übergrossen, rauchspeienden Spinne. Und «Keller und Meier's Kinder» zelebrieren den Strichcode, der heuer 70-Jahre-Jubiläum feiert. Hier ertappt man mich, wie ich ein Foto der sinnbildlichen Datenkrake schiesse und lande in einem der Einkaufswägeli. Am Förderband des Fasnachtswagen werde ich durchgescannt. «Danke für deinen Einkauf», sagt die Fasnächtlerin, ehe sie mich wieder in die Freiheit entlässt. Ich fühle mich gut, wohl nicht zuletzt, weil nun auch langsam das Bier wirkt. Ich erfreue mich weiter an den imposanten Fasnachtswagen, etwa dem Aladin-Wagen der Würenlinger Bachsplitter mit der riesigen Wunderlampe, dem überbreiten Pickup-Truck der Höll-Höckler, der sich mit wummernder Rockmusik seinen Weg durch die feiernde Meute bahnt oder dem gigantischen Grammophon der Dorfbachsörpfler, welche die goldenen 20er Jahre wieder aufleben lassen.

Mein persönliches Highlight folgt allerdings gegen Schluss des Umzugs. Meine fasnachtsbegeisterte Kollegin plante nämlich schon lange, mich in eines der Konfetti-Bäder am Umzug werfen zu lassen. Als sie jedoch eine der Umzugsgruppen um den bösartigen Gefallen bittet, landet sie prompt selbst in der bunten Badewanne. Natürlich amüsiere ich mich köstlich, während ich ihre Not für die Ewigkeit fotografisch festhalte.