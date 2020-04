Ein farbenfrohes Lebenswerk: Zum Tod von Richard Benzoni

In den frühen Morgenstunden des 3. April 2020 ist der Kunstmaler Richard Benzoni in seinem Daheim am Meisenweg 6 in Würenlos friedlich entschlafen – mitten in dieser verstörenden Zeit der Coronavirus-Pandemie, von der er jedoch nichts mitbekommen hat; er litt seit längerer Zeit an einer Parkinsonerkrankung, von welcher er jetzt erlöst worden ist.

Seit seiner Geburt am 23. November 1931 lebte Richard Benzoni in Würenlos. Nach einer Lehre als Graveur wurde er Emaillemaler. Beim Kunstmaler Henry Wabel in Zürich schulte er Hand und Auge im figürlichen Zeichnen und Malen. Danach setzte er seine künstlerische Ausbildung autodidaktisch fort. 1963 begann er als freischaffender Künstler mit eigenem Atelier in Würenlos zu wirken. Es folgten gut fünf Jahrzehnte des Schaffens und verschiedene Ausstellungen.

Wichtigster Mensch in Richard Benzonis Leben war Lydia Amacher, seine Lebenspartnerin, mit der er viele schöne Jahrzehnte teilen durfte. Sie war ihm treue, verständnisvolle Wegbegleiterin und eine wichtige Stütze bis zuletzt, war seine erste Kritikerin und sie war seine Muse, die er immer wieder gerne in Gemälden festhielt.

Die Wechselwirkung mit Würenlos

Zwischen Richard Benzoni und Würenlos bestand eine Art glücklicher Wechselwirkung: Er porträtierte die Gemeinde und sie stand ihm Modell, er hielt ihre Geschichte und Entwicklung fest und umgekehrt war sein künstlerisches Werk und Wirken überall in Würenlos sichtbar. Zahlreich sind die Gemälde und Zeichnungen, die er über seine Heimatgemeinde gemacht hat. Er fand dabei immer wieder neue Blickwinkel und er hatte die Gabe, selbst scheinbar alltäglichen Ansichten das Schöne zu entlocken und den Betrachter darauf aufmerksam zu machen.