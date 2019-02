Auf wie viele Seiten passt eigentlich ein Dorf? Im Falle von Wettingen kann man das nun genau sagen: 315 Seiten. So viele Seiten umfasst zumindest das Fotobuch, das Robert Ramseier von hinten bis vorne mit Aufnahmen aller 3000 Gebäude in Wettingen gefüllt hat. Obwohl Ramseier kein Wort über Gemeindeleben, Geschichte und Brauchtum verliert, erzählen die Gebäude eine Geschichte.

Der 69-Jährige erkennt als Malermeister Baustile, sein ganzes Leben hat er sich mit Häusern auseinandergesetzt. Anhand des jeweiligen Hauses kann er auf Bauschübe in den 50er- oder 60er-Jahren schliessen. Ohne Frage, die Gebäude sind ein Stück Dorfgeschichte und das Fotobuch ist die Momentaufnahme davon. Deshalb weist der Titel auch auf den Zeitrahmen hin, in dem Ramseier die Aufnahmen erstellt hat: ,1. Januar 2017 bis 17. Juni 2018.

Fotoprojekt als Ortskunde

Ursprünglich ist das Buchprojekt nur für Privatbedarf gedacht, einige wenige Exemplare will er verschenken. Eine Ausgabe hat Ramseier nun auch der Gemeinde übergeben, wo sie öffentlich einsehbar ist. Das Buch zum Verkauf zu veröffentlichen, kam ihm nicht in den Sinn. Schliesslich eigne es sich nicht unbedingt zum Schmökern und Durchblättern, sondern sei mehr ein Nachschlagwerk, so Ramseier: «In ein paar Jahren ist das Fotobuch als Zeitdokument sicher wertvoll. Bereits jetzt stehen einige der Häuser, die ich fotografiert habe, nicht mehr.» Von einer Neuveröffentlichung zum Verkauf sei er dennoch nicht abgeneigt, erklärt er.