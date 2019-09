Die Lancierung des neuen Schiffs gehe man dabei gemeinsam mit dem langjährigen Partner Kapitän Jurica Rakuljic an. Dieser ist Eigner der «Romantic Star», die seit Jahren vom Reisebüro Mittelthurgau gechartert wird. Rakuljic baut jetzt auf der Werft der Insel Korcula ein zweites Schiff. «Wir sind stolz, die Jacht im Mehrjahrescharter in unsere Excellence-Flotte zu integrieren», sagt Frei. Zusammen mit Jurica Rakuljic gestalte man für Schweizer Reisegäste eine massgeschneiderte Jacht.

«Wir haben uns zum Ausbau des Angebots entschieden, weil wir vor Ort einen langjährigen und äusserst vertrauenswürdigen Partner haben», sagt Karim Twerenbold, VR-Präsident der Twerenbold Reisegruppe. Denn man fasse nur dann ein Projekt ins Auge, wenn man sicher gehen könne, dass die Excellence-Standards gewährleistet seien. Auf die Frage, wann das erste Excellence-Schiff zur Fahrt über den Atlantik ansetzen wird, antwortet Twerenbold mit einem Lachen. «Das wird nicht passieren. Dies deshalb nicht, weil wir eine Qualität gewährleisten wollen, die für uns nur bei der jetzigen Grösse der Schiffe möglich ist. Alles andere wäre eine Nummer zu gross.»

Anker-Stopps in kleinen Buchten möglich

Die «Excellence Adria» wird mit 54 Metern länger als die meisten Jachten der Region sein. «Bei gleicher Passagier-Kapazität haben Gäste auf dem neuen Schiff noch mehr Raum in den öffentlichen Räumen und an Deck», sagt Geschäftsführer Stephan Frei. Und ein weiteres Plus, so Frei: «Die Jachten können jederzeit und überall ankern, auch für spontane Badestopps in den Buchten mit kristallklarem Meer und in kleinen Häfen. Also dort, wo man sonst nur mit Segelbooten, nicht aber mit grösseren Kreuzfahrtschiffen hinkommt.»

Die Nachfrage für Jachtkreuzfahrten in den mediterranen Gefilden der kroatischen Adria steige von Jahr zu Jahr. «Das verwundert nicht. Denn die Dichte an hochinteressanten Natur- und Kulturstätten auf den Inseln und an den Küsten Istriens und Dalmatiens ist einzigartig im Mittelmeer», macht Frei schon mal Werbung in eigener Sache.