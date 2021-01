Ehrendingen und Schneisingen besiegeln die gemeinsame Bauverwaltung

(az) «Mit diesem Schritt haben Ehrendingen und Schneisingen einen Meilenstein gelegt», schreiben die Nachbargemeinden am Montag in einer Mitteilung. Zuvor haben die Verantwortlichen den Zusammenarbeitsvertrag für den Betrieb der «BPU Regio Surb» besiegelt. Am 20. Dezember hatte das Stimmvolk jeweils deutlich Ja zur gemeinsamen Bauverwaltung gesagt.

Bauverwaltung im Ehrendinger Gemeindehaus

Die BPU (die Abkürzung steht für Bau, Planung, Umwelt) ist zuständig für die öffentlichen und privaten Hoch- und Tiefbauten, die Kanalisationsanlagen sowie für alle Unterhaltsarbeiten an Entsorgungsanlagen, Strassen, öffentlichen Bauten und Anlagen. Bauwillige finden die BPU-Mitarbeitenden in den Räumlichkeiten des Ehrendinger Gemeindehauses Unterdorf; zudem wurde eine Homepage mit den nötigen Informationen erstellt. Adresse: www.regiosurb.ch.

Partnerschaftlich wollen Ehrendingen und Schneisingen die gemeinsame Aufgabe der BPU bewältigen können. «Die beiden Gemeinden sind gleichberechtigt und begegnen sich auf Augenhöhe», heisst es in der Mitteilung. Die Form der Organisation sei einzigartig und so noch nirgendwo sonst umgesetzt worden. Die Zusammenarbeit der beiden Nachbargemeinden bestehe seit über zehn Jahren.