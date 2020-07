Duo aus Berlin und Bern soll die Bäderkultur in Baden zum Sprudeln bringen

Die Badener Bäder sind dieser Tage in aller Munde – nicht nur wegen des in der Stadt äusserst umstrittenen Namens «Forty­seven» für das neue Thermalbad. Seit dieser Woche steht auch fest, wer in den nächsten zwei Jahren das prestigeträchtige Projekt «Bäderkultur Baden» kuratieren wird: Isabelle Meiffert aus Berlin und Mirko Winkel aus Bern. «Der Bäderverein freut sich ausserordentlich, im Herbst mit dem Duo die erste Phase des Projekts zu starten», heisst es in einer Mitteilung.

Zur Erinnerung: Der Bäderverein Baden wurde Ende 2017 im Hinblick auf die Revitalisierung der Badener Bäder gegründet. Das heisse, heilsame Quellwasser, die römische und mittelalterliche Badetradition, das mondäne Kurleben der frühen Neuzeit und der Belle Epoque, aber auch die jüngsten kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Keimzelle der Stadt Baden: All das will der Verein den Menschen aus nah und fern näherbringen.

Kurz: Unter dem Titel «Bäderkultur Baden» will er das zweitausendjährige Kulturerbe im Limmatknie fördern und vermitteln. Das Projekt soll in den kommenden zehn Jahren das treibende Element des Bädervereins sein. Alle zwei Jahre soll das Kuratorium ausgetauscht werden.