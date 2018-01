Demnach hat die Frau, welche die Tiere angeblich an einen Baum gebunden aufgefunden hat, die Geschichte nur erfunden. "Die Frau hatte ursprünglich vier Welpen und konnte zwei nicht vermitteln", sagt Polizeisprecher Bernhard Graser gegenüber Tele M1. Mit diesen überfordert, habe sie "dreist gelogen", um zwei der Hunde abgeben zu können. Beim Tierheim Untersiggenthal gab sie damals an, die rund zehn Monate alten Welpen hätten stundenlang in der Kälte ausharren müssen.