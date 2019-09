In der siebten Runde der 1.-Liga-Meisterschaft wird der FC Baden zu Hause vom FC Bassecourt gefordert. Am Mittwoch, 18. September (am Wochenende wird im Schweizer Cup gespielt), trifft die Esp-Truppe auf die Jurassier, welche sich in der unteren Tabellenhälfte befinden. Spielbeginn im Esp ist um 20 Uhr.

Für Bassecourt steht aktuell der Schweizer Cup im Zentrum. Am Sonntag spielen die Jurassier auf heimischem Terrain gegen den Promotion-Ligisten FC Rapperswil-Jona. Nur drei Tage später darf sich die Equipe mit der Esp-Truppe messen. Dafür muss Bassecourt am Mittwochabend nach Baden reisen – sicher keine optimale Vorbereitung für den Underdog.

Jurassier sind nicht ideal in die neue Saison gestartet

Der jurassische FCB startete ungünstig in die neue Saison. Gegen den aktuellen Aufsteiger Muttenz gab es zu Hause beim Eröffnungsspiel nur ein mageres 1:1. Es folgte gegen Goldau – dem Aufsteiger der letzten Saison – ein weiteres Unentschieden (2:2). Nach Niederlagen gegen die Gruppenfavoriten Solothurn (1:2) und Biel (0:3) konnte Bassecourt gegen Zug den ersten Sieg einfahren.

Nun wartet mit dem FC Baden ein weiteres Spitzenteam auf die Jurassier. Die Mannschaft von Trainer Ranko Jakovljevic ist im Kampf um die vorderen Ränge mehr als nur dabei. Allerdings ist die Spitzengruppe gross: Mit Biel und Wohlen sind zwei souveräne Teams favorisiert.

Hinzu kommen die immer starken FC Solothurn und GC II – um nur zwei weitere ambitionierte Mannschaften zu nennen. Die Badener sind also gut beraten, in jedem Spiel möglichst die volle Punktzahl einzufahren – vor allem bei solch guten Voraussetzungen, wie sie sich beim nächsten Heimspiel im «Esp» präsentieren.