Künstlerin Nina Graf ist von einem ausgestopften Einhorn aufgespiesst worden. In der aktuellen «Bestatter»-Folge ermitteln Luc, Anna-Maria und Doerig in einem ungewöhnlichen Umfeld: Die Spezialität der toten Künstlerin waren ausgestopfte Tiere, die sie auf sehr eigenwillige Art inszenierte.

Es wimmelt also nur so von ausgestopften Tieren in der aktuellen Folge «Das letzte Einhorn». Die Tiere und auch sein Lager in Wettingen hat Walter Benz für den Dreh zur Verfügung gestellt. Der Tierpfleger kümmert sich hauptberuflich um die Voliere des Ornithologischen Vereins der Stadt Zug und ist nebenberuflich Tierpräparator und Sammler von ausgestopften Tieren.

In seinem Lager tummeln sich Tiger, Wölfe, Hirschen oder riesige Eisbären. Im Oktober 2017 kaufte er im Thurgau sage und schreibe 2000 Exponate. Benz vermietet die Tiere zu Dekorationszwecken oder für Filmarbeiten. Nur das «Einhorn», das habe er bei einem Berufskollegen ausleihen müssen, wie er zugibt.

«Lange Tage»

Während dreier Tage im Sommer 2018 habe die «Bestatter»-Crew in seinem Lager in Wettingen gedreht, sagt Benz. Dabei ist auch dieses Erinnerungsbild mit Hauptdarsteller Mike Müller entstanden: