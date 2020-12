Dieser Wettinger hält nichts von politisch korrekten Begriffen: «Ich bin behindert. Punkt»

Die Wohnung von Dölf Keller ist spartanisch eingerichtet. Ins Auge stechen vor allem die vielen Bilder seiner Mutter Rosemarie, die vor zwei Jahren im Alter von 82 verstarb. Eingerahmte Fotos zeigen sie auf dem Totenbett in ihrer ewigen Ruhe. Sie hält eine Rose in ihren gefalteten Händen. «Ich habe mir diese Bilder gewünscht», sagt Keller und lässt den Blick lange darauf ruhen.

Seine Mama war seine engste Bezugsperson. Jeden Tag war er bei ihr zum Mittagessen. Mit seiner Mama machte er Ferien und besuchte klassische Konzerte. «Wenn es besonders schön war, drückte sie meine Hand, lächelte mich an. Ich vermisse sie schrecklich», sagt er und seufzt.

Er träumt von einer Partnerin

Wegen einer Sauerstoff-Unterversorgung bei der Geburt leidet der 56-Jährige unter einer starken Cerebralparese. Seine Bewegungen sind abgehackt, immer wieder hat er schmerzhaften Spasmen und Zuckungen. Weil ihm auch die Artikulation schwer fällt, wird er von Fremden fälschlicherweise oft als geistig behindert eingeschätzt. «Daran habe ich mich gewöhnt, und es nervt mich längst nicht mehr», sagt Dölf Keller und lächelt. «Wer mich kennen lernt, merkt schnell, dass ich ziemlich clever bin.»

Gehen und Sprechen hat er in einem Heim für Sprachbehinderte in Unterägeri gelernt. Seine ersten Schuljahre verbrachte er in der HPS Windisch und der Primarschule Zehntenhof in Wettingen. «Aber man merkte schnell, dass ich für den Sonderunterricht zu gut war», erzählt der zierliche Mann mit dem schütteren Haarwuchs. Die letzten Schuljahre verbrachte er in «gängigen» Schulen, bevor er sich in der «arwo Stiftung» in Wettingen zum Kleingerätemonteur ausbilden liess. «Irgendwann wurde von Auftrags- zu Eigenproduktion umgestellt. Deswegen machte ich eine Zusatzausbildung in Siebdruck und Papierschöpfen», erzählt Keller.

Erst wollte ihn niemand anstellen – dann wurde er rausgemobbt

Angekommen und gefordert fühlte er sich aber erst bei seiner kaufmännischen Ausbildung in Luzern. Mit dem KV im Sack erhoffte er sich, eine gute Stelle zu finden. Doch niemand wollte ihn anstellen. Im Mathilde Escher Heim in Zürich fand er schliesslich einen Bürojob. «Acht Jahre ging es gut, dann wurde ich rausgemobbt», meint Keller trocken und schweigt. Seither ist er arbeitslos. Dank einer kleinen Erbschaft von seinem Vater kann er bescheiden leben. Sein grösster Luxus ist das rote Elektromobil, mit dem er Einkäufe erledigt und zur Physiotherapie fährt. Neben Bruder Martin, der als Taxichauffeur arbeitet, hat er nur einen winzigen Freundeskreis. «Mein grösster Traum wäre es, eine Partnerin zu haben», sagt Keller. Er seufzt und sein Blick schweift in die Ferne. Wegen seiner sprachlichen und körperlichen Beeinträchtigungen ist es schwierig für ihn, Frauen kennen zu lernen. Dass er oft nicht für vollwertig genommen wird, schmerzt. Aber der Mann lässt seinen Kopf niemals hängen.