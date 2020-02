Dieser Aargauer Auswanderer reist 12'000 km für die Fasnacht: «Unser Umzug ist einfach einmalig»

12'000 Kilometer ist Heinz Schneider für die Fasnacht gereist. Von Bali nach Würenlingen. Hier ist er aufgewachsen, hier hat er den Grossteil seines Lebens verbracht, ehe er vor knapp vier Jahren auf die indonesische Insel im Indischen Ozean auswanderte. «Es ist schon sehr frisch», sagt er zur Temperatur in Würenlingen und lacht. Ein spitzbübisches Lachen. Um die Augen des 46-Jährigen bilden sich kleine Falten.

Heinz Schneider geniesst seine Freiheit. Ohne Ehefrau, ohne Kinder. Seine Habseligkeiten passen in einen einzigen Rucksack. Die restlichen Besitztümer hat er bis auf seine Eigentumswohnung verkauft, als er sich dazu entschloss, der Schweiz den Rücken zu kehren. Von langer Hand geplant war das nicht.

Im Sommer 2016 verbrachte er Ferien auf Bali und verliebte sich. In das warme Wetter, das Leben – so ungeregelt und anders als in der Schweiz – und die Lockerheit der Bevölkerung: «Sie haben nichts und sind trotzdem glücklich.» Der gelernte Programmierer befand sich an einem Scheidepunkt in seinem Leben. Weiter in seinem Beruf arbeiten, der ihn zunehmend unglücklicher machte, oder ein neues Kapitel aufschlagen. «Ich habe mich gefragt, ob das alles so noch Sinn macht und bin über die Bücher gegangen.» Heinz Schneiders Rechnung geht auf. Er schliesst die laufenden Aufträge ab, zwei Monate später sitzt er im Flieger. Ohne Retourticket.