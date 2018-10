Die Wettinger Filmemacherin Rebecca Panian hat in den letzten Wochen schweizweit Bekanntheit erlangt, weil sie mit der Zürcher Gemeinde Rheinau ein Jahr lang das bedingungslose Grundeinkommen testen will und darüber einen Dokumentarfilm dreht. Die Finanzierung steht zwar noch auf wackligen Beinen, aber sie und ihr Team um das Projekt namens «Dorf testet Zukunft» sind felsenfest davon überzeugt, dass sie den gewünschten Betrag von fünf bis sechs Millionen Franken mithilfe der Crowdfunding-Plattform «wemakeit» erreichen werden.

Mitte Oktober soll die «Schwarmfinanzierung» starten. Erst mit diesem Geld wäre es überhaupt möglich, das Grundeinkommen zu finanzieren. «Wie viel wir konkret brauchen, werden wir nächste Woche herausfinden», erklärt die 40-jährige, die in Wettingen aufgewachsen ist und zwischen Berlin und Wettingen pendelt. Ihr Lebensmittelpunkt befindet sich aber in Wettingen. Hier ist ihre Idee gereift, mit einer Schweizer Gemeinde ein Experiment zu wagen: Was passiert mit einer Gemeinschaft, wenn diese ein bedingungsloses Grundeinkommen, kurz BGE, erhält?

Seit das Projekt konkrete Formen angenommen hat, ist in wichtigen Momenten ein Kameramann dabei. Eine der Hauptprotagonistinnen des Films ist: sie selbst. Manchmal filmt Panian auch mit ihrem Smartphone: «Das gehört zum Konzept.» Und auch wenn es am Ende ein Dokumentarfilm wird, für sie ist es viel mehr als das: «Die Idee kommt nicht von mir als Filmemacherin, sondern als Bürgerin», betont sie.