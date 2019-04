«Die Blume wurde 1421 das erste Mal urkundlich erwähnt. 2021 feiern wir unser 600-Jahr-Jubiläum. Es wäre toll, wenn wir dann schon ein neues Thermalbad hätten», sinnieren die beiden Hotelbesitzer Patrik und Silvio Erne.

Sie stehen fürs Foto am offenen Fenster des Zimmers 104. Der Blick fällt über den Kurplatz auf die riesige Baustelle vis-à-vis, wo in einer ersten Etappe des Bäderprojektes das Wohn- und Ärztehaus im Bau ist. Der Bagger rumort und gräbt seine Zähne in die Erde.

Im idyllischen Atrium des Hotels Blume gerät der Baulärm in den Hintergrund und wird vom Plätschern des Goldfischbrunnens übertönt. Ein Model in einem blumengeschmückten Tüllkleid räkelt sich für einen Fotografen auf einem der Korbsessel.

Die filmreife Kulisse, die der glasüberdachte Lichthof mit den vielen Pflanzen bietet, wurde schon für viele professionelle Shootings und Filmaufnahmen genutzt. Ansonsten ist es still im Haus.

«Wir hatten einen extrem ruhigen Tag», bestätigt Patrik Erne. Gemäss dem Hotelier liegt das aber nicht am Baustellenlärm vor der Haustür. «Klagen sind sehr selten», bekundet er. Die Mehrzahl der «Blume»-Gäste habe geschäftlich in Baden zu tun.

«Sie stehen am morgen früh auf und gehen zur Arbeit. Deshalb bekommen sie vom Baulärm nicht viel mit.» Am Wochenende, wenn der Jugendstilsaal für Hochzeiten genutzt wird und die Gesellschaften über Nacht bleiben, ist es ruhig.