Seit Jahrhunderten hält sich das Bild: Das Bearbeiten von Textilien ist eher Frauensache. So zählt denn auch das Nähen zu den Tätigkeiten, die eher dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben werden. Diesem gewohnten Bild möchte Brigitta Gwerder entgegenwirken. Die 60-jährige Gebenstorferin führt seit zehn Jahren ein Nähatelier an der Landstrasse 2 in Rieden bei Baden, in dem sie vor rund fünf Jahren begann, ihr Wissen in Kursen an Frauen weiterzuvermitteln.