Sie ging damals der Liebe wegen. Brigitte Villa, aufgewachsen in Obersiggenthal, lernte ihren kolumbianischen Ehemann auf Reisen kennen. Sie zog zu ihm nach Kolumbien, in die Millionenstadt Medellin. Heute, acht Jahre später, haben die beiden zwei gemeinsame Kinder, Lily und Luis, drei und fünf Jahre alt. «Nach eineinhalb Jahren in der Grossstadt gingen wir auf die Suche nach Land», erzählt die 40-Jährige bei einem Kaffee. Aktuell verbringt sie ein paar Wochen im Aargau. «Wir landeten damals in Marinka, in der Sierra Nevada», fügt sie an. «Das ist mitten im Regenwald.» Das nächste Dorf, Minca, ist zu Fuss 40 Minuten entfernt.

In Marinka führt Brigitte Villa seit einigen Jahren ein Zwei-Zimmer-Bed-and-Breakfast, das rege besucht wird. Erst im Sommer vor einem Jahr, als sie und ihr Mann begannen, sich mit der bald anstehenden Einschulung ihres Sohnes zu beschäftigen, realisierte sie, in welchem Zustand die Schulen in der näheren Umgebung sind. In Kolumbien schicken die wohlhabenden Menschen ihre Kinder in teure Privatschulen, die sich in der Stadt befinden, erzählt Villa. Dafür engagieren sie einen Fahrer: «Alle anderen bleiben zurück und haben kaum Möglichkeit, ihren Kindern eine gute Bildung zu bieten.» Der Staat interessiere sich nicht für die öffentlichen Schulen: «So bleiben die Armen immer arm. Und die Reichen werden niemals etwas mit den Armen zu tun haben.» Für sie und ihren Mann Omar war klar, dass sie ihre Kinder nicht in eine Privatschule schicken wollten, selbst, wenn sie es sich leisten könnten: «Wir wollen ein solches System nicht unterstützen.»