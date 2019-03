Die Lesung im Kulturzentrum Zähnteschüür in Oberrohrdorf stand gestern im Zeichen des Kantons Uri: Der Schweizer Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart las aus seinem Gedichtband «Gredi Üüfe» in Urner Mundart. Der 130-seitige Lyrik-Band ist im letzten Jahr erschienen und ist nach «Zittrigi Fäkke» im Obwaldner Dialekt seine zweite Gedichtsammlung. Begleitet wurde Müller-Drossaart vom Urner Peter Gisler, der mit dem Kontrabass und dem Handörgeli für musikalische Akzente sorgte.

«Sie hören, es ist wie ein Volksband, in der sich heitere und traurige Geschichten abwechseln», sagte Hanspeter Müller-Drossaart, der in Obwalden und Uri aufgewachsen ist, vor den rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zähnteschüür. Seine Gedichte erzählen vom Leben im Bergkanton, von Enge und Fernweh, von Kindheitserinnerungen und Menschen. Müller-Drossaart, welcher der Öffentlichkeit unter anderem durch Auftritte in TV- und Filmproduktionen wie «Lüthi und Blanc» und «Die Herbstzeitlosen» sowie durch das Musical «Dällenbach Kari» bekannt ist, wusste das Publikum mit seiner pointierten, ironischen und quirligen Sprache zu begeistern.