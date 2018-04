Der Abbruch der Villa Schnebli an der Haselstrasse bewegt die Gemüter. Das Haus der Badener Biscuit-Dynastie Schnebli aus dem Jahr 1909 – direkt neben dem Kulturhaus Royal – ist in den letzten Tagen komplett entkernt worden, die Abrissarbeiten sind schon im Gang. Statt der eleganten JugendstilTür verdecken jetzt Baubretter den Hauseingang.

Gegen den Abbruch – zugunsten einer Zufahrt zur Baustelle des Postareals – haben Frank-Alexander Thoma und Damian Brunner am Dienstag eine Petition auf der Plattform Petitio.ch lanciert.

In nur 24 Stunden wurde das Ziel von 200 Unterschriften erreicht. Brunner hat die Petition und eine erste Unterschriftenliste am Mittwoch per Einschreiben an den Badener Stadtrat geschickt.

Im Petitionstext heisst es unter anderem: «Ich bitte (den Stadtrat) darum, bei der Eigentümerschaft einen sofortigen Baustopp zu erwirken und ein Moratorium zu verhängen, um die Angelegenheit zu überprüfen und alternative Lösungen zu suchen.»

Historische Bilder aus Baden: