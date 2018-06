Die Stadt Baden muss sparen respektive Leistungen abbauen. Der Stadtrat ist beauftragt worden, den Nettoaufwand des Budgets 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Millionen Franken zu entlasten. Hierzu hat eine einwohnerrätliche Spezialkommission erste Vorschläge erarbeitet, die aber vorerst noch unter dem Deckel gehalten werden (die AZ berichtete).

Konkret werden hingegen die beiden FDP-Einwohnerräte Michael Brandmaier und Stefan Jaecklin, die das dringliche Postulat «Zahlbare und zukunftsgerichtete Informatik der Stadt Baden» eingereicht haben. Hintergrund der Anfrage ist die geplante Zusammenlegung der IT-Abteilungen von Baden und Aarau. «In diesem Zusammenhang haben wir uns vom Abteilungsleiter IT Informationen geben lassen und sind zum Schluss gekommen, dass das in die falsche Richtung läuft», erklärt Michael Brandmaier.

Neuenhof zahlt einen Viertel

Die IT der Stadt Baden ist mit 3,7 Mio. Franken direkten Kosten plus 0,6 Mio. Franken dezentralen IT-Kosten (Angaben aus der Abteilung Informatik) sehr teuer. «Diese Kosten sind nicht durch Personalkosten getrieben, die weniger als 25 Prozent der gesamten Kosten ausmachen», so Brandmaier. «Wenn wir diese Kosten pro Einwohner vergleichen – die Stadt betreibt die Informatik um die Einwohner zu bedienen –, dann resultieren pro Einwohner deutlich höhere IT-Kosten.»

Zum Vergleich: Pro Kopf betragen die IT-Kosten in Baden 227 Franken. In Aarau sind es 205 Franken und in vergleichbaren Städten mit Zentrumsfunktion wie Schaffhausen (122 Franken) oder Frauenfeld (65 Franken) fallen die Pro-Kopf-Kosten deutlich geringer aus. Und noch ein Vergleich: Gemeinden ohne Zentrumsfunktion wie Wettingen (73 Franken) oder Neuenhof (53 Franken) haben deutlich tiefere IT Kosten.

«Dies wurde auch in der IT-Ausschreibung der Gemeinde Neuenhof bestätigt, wo das Angebot der Informatik Baden preislich nicht konkurrenzfähig war», heisst es im Postulat wörtlich. Neuenhof habe die gesamte IT ausgelagert und weise im Vergleich die tiefsten Kosten pro Einwohner aus. Das Postulat enthält im wesentlichen drei Forderungen.