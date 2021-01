Die Sommerbeiz war nicht zonenkonform – «der Gemeinderat hatte die Sachlage anders eingeschätzt»

Die zweimonatige Testphase einer Beiz an der Reuss war in Mellingen das Gesprächsthema des Sommers. Die sogenannte Sommerterrasse wurde von Mitte Juni bis Mitte August betrieben – und sie erhitzte die Gemüter. Die einen freuten sich über die willkommene Abwechslung am Flussufer, sprachen von einem langgehegten Wunsch, der sich endlich erfülle. Andere störten sich über die Vergabepolitik des Gemeinderates. Das Thema sorgt in den sozialen Medien für emotionale Diskussionen.