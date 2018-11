In Wettingen und Neuenhof befinden sich beliebte Strassen für junge Männer, die andere Menschen gerne daran teilhaben lassen, was ihre getunten Autos so hergeben. Doch nicht allen gefällt dieses Gebaren. Nach vermehrten Lärmklagen aus der Bevölkerung will die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal laut Medienmitteilung nun entschlossener durchgreifen und an der Wettinger Land- wie auch an der Neuenhofer Zürcherstrasse häufiger Kontrollen durchführen. Sie richten ihr Augenmerk dabei nicht nur auf den Fahrzeugzustand und die Geschwindigkeit, sondern auch auf übermässigen Lärm.

Für letzteren gibt es für die Polizei eine gesetzliche Handhabe. So ist in Artikel 33 der Verkehrsregelungsverordnung (VRV) festgehalten, dass vermeidbarer Fahrzeuglärm speziell nachts und in Wohngebieten zu unterlassen ist. Darunter gehören unnötiges Laufenlassen des Motors, zu schnelles Beschleunigen oder das fortgesetzte unnötige Herumfahren in Ortschaften. «Die Zurschaustellung von sportlichen und aufgemotzten Fahrzeugen durch mehrfaches Hin- und Herfahren auf der Landstrasse ist verboten und stellt einen Strafbestand dar», erklärt Roland Jenni, Kommandant der Regionalpolizei.