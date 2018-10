Insofern sei er froh, dass er «nur» 14 «Gault-Millau»-Punkte erhalten habe. «Das ist ein Level, das unserem tatsächlichen Niveau entspricht, und das wir auch in Zukunft gut halten können.» Bei 16 Punkten oder mehr würde das schon anders aussehen. «Man muss wissen, ob man vom wirtschaftlichen Aufwand her in der Super League oder in der Champions League spielen will», sagt Munz mit einem Lachen.

Doch der eigentliche Druck rühre ohnehin nicht von «Gault-Millau»-Punkten her, sondern sei in der Wirtschaftlichkeit begründet. «Nach 2,5 Jahren in Ehredingen kann ich sagen, dass wir auf einem guten Weg sind; ja wir sind zufrieden.» Munz führt dies nicht zuletzt auf das «tolle Einzugsgebiet» zurück und den Umstand, «dass sich in der Region zwar gastronomisch in letzter Zeit viel getan hat, aber das Potenzial in der Region ist sicher noch nicht ausgeschöpft.»

Munz freut sich, dass in jüngster Zeit auch ländliche Familienbetriebe wie die «Heimat» eher Aufnahme im «Gault Millau» fänden. «Der Fokus liegt mehr auf der Küche und weniger auf dem ganzen Drumherum. Früher waren üppige Blumengedecke oder Servicepersonal im steifen «Pinguin-Look» fast schon Voraussetzung für ‹Gault-Millau›-Punkte.»

Punkte sind Garantie für Konstanz

Ein Restaurant für jedermann

Trotz neu 14 Punkten, werde sich die «Heimat» nicht gross ändern, weder beim Angebot noch bei den Preisen. «Wir wollen unser bewusst breites Angebot beibehalten und ein Restaurant für jedermann sein», sagt Munz.

Die «Gault-Millau»-Punkte seien dabei für die Gäste ein Qualitätssiegel. «Jeder Gast wird bei uns so behandelt, wie ein potenzieller «Gault-Millau»-Tester», sagt Munz. Er selber gehe deshalb auch sehr gerne in «Gault-Millau»-Restaurants essen, «weil man dort eine konstant gute Leistung erwarten darf». Dass er und sein Team diese zu erbringen in der Lage sind, hat die jüngste Ausgabe des Gastroführers eindrucksvoll bestätigt.