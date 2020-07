Die Post zieht um – ab dem 13. August werden die Kunden im Volg bedient

Im vergangenen Jahr hat die Post angekündigt, dass die Filiale in Untersiggenthal geschlossen wird. Ab Frühjahr 2020 sollten die Kunden im nahe gelegenen Volg bedient werden, um Briefe oder Pakete aufzugeben oder abzuholen. Nun ist klar, wann der verzögerte Umzug stattfinden wird. Die Filiale am alten Standort zwischen Raiffeisenbank und Tankstelle schliesst am 11. August. Zwei Tage später wird die Post ihre Dienstleistungen im Volg anbieten.

Als Grund für den Umzug gab die Post unter anderem Wirtschaftlichkeit, aber auch Verkehrsströme, Mobilität und Raumplanung an. Wie Gemeindeammann Marlène Koller bereits im vergangenen Jahr gegenüber dieser Zeitung sagte, ist sie geteilter Meinung über den Umzug der Post. (az/cri)