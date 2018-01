«Und je weniger Lokalsektionen in einer Gemeinde vertreten sind, desto mehr Parteilose füllen die Lücken in den Ämtern.» Anders sei es in grossen Gemeinden und Städten, in denen es um gewichtigere Geschäfte gehe. «Dann ist auch das Amt attraktiver und die Parteien können ohne weitere Probleme Kandidaten stellen», sagt Kübler.

Susanne Voser, Präsidentin der CVP Bezirk Baden und Gemeindeammann von Neuenhof, fügt weitere Gründe an, weshalb auch Parteilose gewählt werden: «Auf Gemeindeebene steht die Person im Vordergrund. Die Bevölkerung wählt jemanden, der sich für Anliegen im Dorf einsetzt und den man vielleicht sogar kennt. Jemanden, mit dem sie sich identifizieren kann.» Zudem gehe es im Gemeinderat selten parteipolitisch zu und her. «Anders sieht die Situation auf Kantons- und Bundesebene aus, wo parteipolitische Themen die Agenda dominieren und Parteilose keine Chance haben.»

Ammann-Amt ist prestigeträchtig

Anders sieht die Situation bei den Gemeindeammännern aus: Hier sind die Freisinnigen mit 9 Personen vertreten, die CVP mit 6. Die SVP und die Parteilosen stellen mit je 4 Personen gleich viele Ammänner. Dass sich bei den Gemeindeammännern ein anderes Bild zeigt, sprich, die Parteien deutlich besser vertreten sind als Parteilose, führt Politologe Daniel Kübler auf mehrere Gründe zurück: «Das Ammann-Amt ist ein wichtiges Amt. Die Parteien legen Wert darauf, dieses auch für sich zu gewinnen.»

Zudem spiele eine Partei im Wahlkampf eine wesentliche Rolle. Ohne Unterstützung einer organisierten Partei hätten Parteilose das Nachsehen, besonders, wenn diese den Wahlkampf selber finanzieren müssten.

Norbert Stichert, Präsident der FDP Bezirk Baden und Gemeinderat von Untersiggenthal, erwähnt neben dem Prestige auch die Ambitionen auf ein Grossratsamt, das manche Ammänner hätten: «Auf Kantonsebene ist die Unterstützung einer Partei unerlässlich.»

Susanne Voser glaubt zudem, dass die Mitteparteien im Vergleich zu Parteilosen oder anderen Parteien mehr Gemeindeammänner stellen, weil sich Wähler für kompromissbereite, lösungsorientierte und vertrauenswürdige Personen entscheiden: «Sie wünschen jemanden an der Spitze ihrer Gemeinde, der weder ein Polteri ist noch zu stark rechts oder links steht.»

Gemäss einer Studie über das Milizsystem im Aargau treten parteilose Exekutivmitglieder früher zurück als ihre Kollegen, die einer Partei angehören. «Eine Partei gibt Rückhalt. Parteilose hingegen haben keine Strukturen im Hintergrund, die sie unterstützen», sagt Politologe Daniel Kübler. Anton Möckel, neuer parteiloser Gemeindeammann von Würenlos, teilt diese Meinung nicht.

«Wenn Gemeinderatsmitglieder zurücktreten, hat das kaum mit der Parteilosigkeit zu tun. Vielmehr haben die Ratsmitglieder den Arbeitsaufwand unterschätzt oder Mühe, ihre reguläre Arbeit mit dem Amt unter einen Hut zu bringen.» Weiter glaube er, dass eine Partei eher Druck ausübe und dies mehr unangenehm als motivierend sein könne.