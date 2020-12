«Die Obdachlosen verschwinden wieder»: Betten in der Notschlafstelle bleiben leer

In der Notschlafstelle in Badens Altstadt ist wenig los. Daniela Fleischmann erlebt ein Déjà-vu– denn die Situation erinnert sie an jene im März. «Wir merken, dass die Obdachlosen wieder verschwinden», sagt Fleischmann, welche die Geschäftsleitung des christlichen Sozialwerks Hope Mitte November an Deborah Schenker übergeben hat und noch bis Mitte März 2021 im Hintergrund unterstützend wirkt (die AZ berichtete). Das Hope und der Verein Notschlafstelle Baden eröffneten diese im September 2019 als Erste solche im Kanton Aargau.

Daniela Fleischmann ist sich sicher: «Das hat definitiv mit Corona zu tun. Wir vermuten, dass diese Menschen wohl im Moment mehr Solidarität durch Kollegen erfahren oder dass ihre Familien eher wieder bereit sind, sie vorübergehend aufzunehmen.» Sie könne aber nur Annahmen treffen, ganz genau sei das nicht bestimmbar.

Kurz nach dem Beginn des Lockdowns Mitte März hatte sie sich schon einmal gefragt, wohin die Obdachlosen wohl gegangen sind. In der Notschlafstelle blieben schon damals fast alle sechs Betten leer. Kaum hatte die AZ damals darüber berichtet, hätten aber wieder mehr Menschen nach einem der sechs Betten gefragt, sagt Fleischmann heute.