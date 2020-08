Die Lägern Classic sind abgesagt – doch viele Oldtimer werden trotzdem unterwegs sein

Die Absage der Lägern Classic begründet der gleichnamige Verein mit dem aktuellen Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. An die Lägern Classic kommen jeweils über 4000 Besucher mit 900 Old- und Youngtimern.

Die gute Nachricht für die Oldtimer-Fans: Am 6. September organisiert der Verein stattdessen eine Classic Cruise, eine Rundfahrt um die Lägern von Würenlos via Otelfingen, Buchs, Regensdorf, Dielsdorf, Niederweningen, Ennetbaden, Baden und Wettingen wieder zurück nach Würenlos – oder in umgekehrter Richtung. Die Teilnehmer entscheiden dies selber.