Was heute eine Aktiengesellschaft mit über 1500 Aktionären und sieben Festangestellten ist, fünf Biersorten, ein alkoholfreies Getränk, einen Biergarten und ein Bieratelier umfasst, nahm seinen Anfang im Haus, in dem Thomas Benz aufwuchs. Er befand sich in der Ausbildung zum Lebensmitteltechnologen, als ihn die Frage umtrieb: Wie ist die ideale Mischung der vier Hauptzutaten Malz, Hopfen, Hefe und Wasser, um ein qualitativ hochstehendes Bier herzustellen?

Das erste braute er noch mit dem Kochgeschirr, das er im Haushalt fand, doch schon bald benötigte er grössere Pfannen – bis die Kapazität der Küche erreicht und am Ende gar das ganze Haus mit Bierutensilien überstellt war: «Meine Eltern haben mich lange machen lassen», blickt Thomas Benz zurück, doch irgendwann hatten sie genug: «Sie wollten die Brauerei nicht mehr im Haus haben. Immerhin durfte ich aber bleiben», erinnert er sich lachend.