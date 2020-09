«Die Frage nach Links und Rechts spielt keine grosse Rolle»: Benjamin Steiner will als pragmatischer Grüner in den Stadtrat

Benjamin Steiner ist kein fanatischer Linker oder Grüner. «Als Start-up-Unternehmer weiss ich, wie wichtig es ist, sparsam mit Geld umzugehen», sagt er. «Aber man kann eben auch allzu sparsam sein.» Der 40-Jährige tritt am 27. September für das Team Baden zur Ersatzwahl in den Stadtrat an. «Die Attraktivität der Stadt kostet etwas. Eine lebenswerte Stadt bringt aber auch grosse Mehrwerte», sagt er. Wir treffen Benjamin Steiner an einem sonnigen Spätsommertag bei ihm im Garten auf der Allmend. Fast ein bisschen wie im Tessin fühlt man sich hier: Hortensien blühen, ein Magnolienbaum und eine Linde spenden Schatten, der Feigenbaum trägt noch grüne Früchte. Es ist ruhig, man hört den Wind in den Blättern, in der Ferne brummt ein Rasenmäher. Unter der alten, hohen Buchshecke gackern und glucken die Hühner.

Von der Hirschlistrasse ist Benjamin Steiner mit seiner Familie vor ein paar Jahren hierher in ein Haus in der Nähe des Belvédères gezogen. Seine drei Kinder (vier, sieben und zehn Jahre alt) haben sich die Hühner zusammen mit den Nachbarskindern gewünscht, erzählt er. «Sie kümmern sich selbstständig um sie. Das funktioniert sehr gut.» Jede der fünf Hennen legt ein Ei am Tag. Ein Hahn ist keiner in der kleinen Schar: «Ein krähender Güggel wäre mitten im Quartier eher schwierig», fügt er an und schmunzelt.