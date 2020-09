«Die Bahn bringt uns keinen Mehrwert»: Limmattalbahn sorgt für Uneinigkeit in der Region

Die vielen Befürworter eines Limmattalbahnabschnitts von Killwangen bis nach Baden können sich noch immer vornehm zurückhalten. Ihr Wunsch wird bisher im Schnellzugstempo umgesetzt. Leserbriefe, Kampagnen auf Social Media oder Flugblätter? Braucht es alles nicht.

2022 wird die Bahn erstmals von Zürich nach Spreitenbach-Killwangen rollen; auch die Planung für eine Verlängerung läuft bereits auf Hochtouren. Neustes Beispiel: Einstimmig hat die vorberatende Kommission des Grossen Rates letzte Woche der Verlängerung der Bahn via Hochbrücke ins Zentrum zugestimmt.

Am Dienstag wird der Grosse Rat darüber abstimmen, die Verlängerung als Zwischenergebnis im Richtplan zu verankern. «Es handelt sich um einen essenziellen Entscheid für die ganze Region Baden», sagt Eugen Frunz. Er gehört der Interessengemeinschaft «Oase so nicht» an, die sich vorerst mit Erfolg gegen einen Umfahrungstunnel von Baden wehrte. Nun kämpft die IG gegen eine Limmattalbahn durch Baden.

«Mit dem aktuellen Vorgehen werden sich die Siggenthaler Gemeinden (gemeinsam knapp 16000 Einwohner) nie und nimmer abfinden», kündigt Frunz an. Durch die teilweise Sperrung der Hochbrücke werde noch mehr Autoverkehr als heute schon durch das Siggenthal fahren. «Wir von der Interessengemeinschaft werden auf jeden Fall den Eintrag im Richtplan bekämpfen, mindestens solange, bis eine Auslegeordnung der weiteren Möglichkeiten für eine Verkehrsentflechtung in der Region durchgeführt wurde.»