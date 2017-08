Wie gut kennen Sie die Badenfahrt? Warum heisst das grosse Badener Volksfest "Badenfahrt"? Wann fand die Badenfahrt erstmals statt? Wie oft findet die Badenfahrt in der Regel statt? Nur einmal konnte der Zehnjahresrhythmus nicht eingehalten werden: 1957 gab es keine Badenfahrt. Warum? Wie werden die Feste zwischen den Badenfahrten im Volksmund genannt, die bisher 1972, 1982, 1991 und 2012 stattfanden? Letztmals fand das Stadtfest - oder eben die kleine Badenfahrt - 2012 statt. Wie viele Besucher strömten während der zehn Festtage nach Baden? Jede Badenfahrt steht unter einem Motto. Wie hiess es 1967? Und gleich noch eine Frage zum Motto - wie lautet es an der Badenfahrt 2017? Welches Badener Bauwerk wurde an der Badenfahrt 1982 wieder aufgebaut? Welcher weltberühmte Schriftsteller machte mehr als zwei Dutzend Badenfahrten, also eine Reise nach Baden, um sich im Bäderquartier kurieren zu lassen? Wer sponserte 1997 das Feuerwerk bei der "La Badenfahrt"? Welche berühmte Person reiste 1947 im Schnellzug an die Badenfahrt, begleitet von hübschen Badener Ehrendamen? Wie lange dauert die Badenfahrt traditionsgemäss? Am Stadtfest 2012 wurde die aussergewöhnlichste Beiz mit 10 000 Franken belohnt Wie hiess das Siegerprojekt? Wer oder was zierte das Titelblatt der Badenfahrt-Zeitung im Jahr 1977, an der das Motto "Wasser" lautete? Welche Sportart konnte man an der "La Badenfahrt" 1997 beim Kurpark ausüben? Welches amerikanische Wahrzeichen stand 2007 auf dem Schlossbergplatz? 1947 lautete das Motto der Badenfahrt folgendermassen: Warum machte sich im Vorfeld der "Kleinen Badenfahrt 1972" in Komitee-Kreisen ein ungewohnter Pessimismus breit, wie es in den "Neujahrsblättern" heisst? Noch eine Frage zur "Kleinen Badenfahrt 1972": Welches Bauwerk wurde fast gleichzeitig mit dem Fest fertiggestellt? Welcher prominente Politiker besuchte die Badenfahrt 1982? Welcher weltberühmte Fotograf stürzte sich 2007 ins Badenfahrtleben? Welcher berühmte Radrennfahrer nahm am Badenfahrt-Corso 1967 teil? Mit welcher Tradition wird am der Badenfahrt 2017 gebrochen Wie heisst der Präsident der Badenfahrt 2017? Sind Sie Aarauer? Oder Zürcher? Wirklich kein berauschendes Ergebnis. Wir empfehlen zur Erweiterung Ihres Badenfahrt-Wissens dringend einen Besuch Badens vom 19. bis 27. August 2017 Vermutlich waren Sie schon einmal an der Badenfahrt. Aber so richtig erinnern können Sie sich nicht daran. Bravo! Sie kennen die Badenfahrt gut. Um ein Experte zu sein, müssen Sie aber noch einige Feste miterleben. Glückwunsch, Sie sind ein Badenfahrt-Experte und freuen sich bestimmt schon auf das Fest im August 2017!