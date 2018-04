Kritik an der geplanten Netzsperre kontert er: «Netzsperren werden beim Geldspiel in siebzehn europäischen Staaten angewandt.» Die nicht zugelassenen Online-Casinos aus Malta und Gibraltar verdienten zurzeit in der Schweiz jährlich rund 300 Millionen Franken. «Das ist Geld, das auch der AHV, dem Aargauer Fiskus und dem Lotteriefonds unseres Kantons fehlt.»

Noch keine Parole: FDP Baden

Noch keine Parole gefasst hat die FDP der Stadt Baden, wie Fraktionspräsident Adrian Humbel erklärt. Er spricht von einer Güterabwägung, die vorgenommen werden müsse. «Es geht um die Frage, ob wir den freien Wettbewerb stärker gewichten wollen oder den Schutz der Bevölkerung vor der Spielsucht.» Er könne sich gut vorstellen, dass in Baden wegen des Casinos viele Stimmbürger im Sinne der Spielbank entscheiden, dem Gesetz also zustimmen werden.

«Leider Ja»: Mark Füllemann

Finanzielle Argumente bringt FDP-Einwohnerrat Mark Füllemann vor. Das Casino bringe der Stadt Baden auf der Einnahmeseite zwei bis drei Millionen Franken beziehungsweise rund vier Steuerprozente. «Damit es der Spielbank gut geht, braucht sie in Zukunft die Möglichkeit, nicht nur im physischen Casino Spiele anzubieten, sondern auch online im virtuellen Casino», erklärt der Finanzpolitiker. Leider sei eines der dabei verwendeten Mittel, die Netzsperre, ein sehr gefährliches Mittel, das zudem noch umgangen werden könne, wie der Bundesrat in der Abstimmungsbroschüre selbst schreibe. Gefährlich sei die Sperre nicht mit Hinblick auf Geldspiele, sondern als Präzedenzfall. Es gebe hierzulande viele, denen dieses Mittel zum Stopp von «sozial unerwünschtem Handeln» recht wäre. «Weil aber das Onlinespielen jetzt ermöglicht werden muss, bleibt wohl nicht viel anderes übrig, als dem Gesetz zuzustimmen – und gleichzeitig zu betonen, dass diese Netzsperre ein Einzelfall bleiben muss», sagt Füllemann.