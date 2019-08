Ein wenig Skepsis schlägt ihm auch von Lehrpersonen entgegen, wenn er «Klapp» an den Schulen zum ersten Mal vorstellt. Doch die Skepsis habe sich bisher immer schnell in Luft aufgelöst: «Wir wollen das Leben von Eltern und Lehrpersonen ja nicht komplizierter machen, sondern vereinfachen.» Und das tun sie offensichtlich: Nach einer Testphase im Frühling in zwei Klassen sei die Schule Gebenstorf so begeistert gewesen, dass sie «Klapp» für das neue Schuljahr 2019/2020 definitiv einführte: «Die Schulleitung ist davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist», so Schibli.

Ebenso überzeugt hat die Lösung auch die Primarschulen in Obersiggenthal und Wettingen und weitere Schulen in anderen Kantonen, in Zürich, Luzern und Zug. Inzwischen sind es mehr als 50 Schulen in der ganzen Deutschschweiz, 1500 Lehrpersonen und Eltern von rund 15 000 Schülern, die «Klapp» nutzen.

Elias Schibli, der Vater von drei Schulkindern ist, freut sich über den Erfolg von «Klapp», das sozusagen in der Küche entstanden ist. So seien er und sein Schwager Reto Kaspar (36), auch er in Fislisbach wohnhaft, eines Abends gemeinsam am Tisch gesessen und hätten den mit Schuldokumenten volltapezierten Kühlschrank betrachtet: «Wir fanden, dass das doch einfacher gehen müsste.»

Zum Beispiel mit einer digitalen Lösung inklusive App. Bald darauf machten sie ernst: Sie holten mit Aljoša Bilic (32) aus Zürich einen Mann mit den ihnen noch fehlenden Fähigkeiten an Bord. Er ist ein Bekannter der beiden und für Architektur und Entwicklung der App zuständig. Das war vor drei Jahren. Seither hat sich viel getan. Anfang 2018 wurde aus dem Projekt eine GmbH, die Klapp GmbH.

Kommunikation über Whatsapp erübrigt sich

Wenn der ehemalige IT-Sicherheitsmann Schibli über «Klapp» spricht, ist er ganz in seinem Element. Man merkt, dass er die Vorzüge mehrmals pro Woche Interessenten oder an Schulen präsentiert. Schibli und sein Team sind fleissig in der Region, aber auch in anderen Kantonen unterwegs. Und auch wenn zumeist Interesse da ist, seien die Wege teilweise sehr lang, bis eine Entscheidung für oder gegen «Klapp» getroffen werden könne.