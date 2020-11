Deutliche Kritik von SVP-Grossrat: «Modellstadt-Projekt ist ein Wolf im Schafspelz»

13 Gemeinden aus dem Bezirk Baden prüfen eine weitere Zusammenarbeit bis hin zu möglichen Fusion. Das Projekt dahinter mit dem Titel «Modellstadt» wurde am Freitag publik. Eine der 13 Gemeinden ist Mellingen. Roger Fessler (SVP), Gemeinderat und Grossrat, ist darüber allerdings nicht erfreut. In den sozialen Medien schrieb er: «Jetzt wird klar, dieses Modellstadt-Projekt ist ein Wolf im Schafspelz.»

Was ihm sauer aufstösst: «Beim Start des Projekts ging es nur um die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.» Noch im Juli dieses Jahres sei von «Zusammenarbeit statt Fusion» gesprochen worden. «Jetzt kommt auf einmal eine Fusion einer Modellstadt auf den Tisch. Erst wurde sie in den Jahreszielen der Stadt Baden mit 60'000 Einwohnern genannt, dann in der Pressemitteilung vom Freitag mit sogar 95'000 Einwohnern.»