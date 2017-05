Sie feierten wie die Römer

Die Birchmeier Bau AG hat im Thermalbad auf den Sieg angestossen. Das Preisgeld spendet die Döttinger Firma.

Es hat sich viel getan in den letzten Jahren bei der Döttinger Birchmeier Gruppe: Das Bauunternehmen hat verschiedene Tätigkeitsfelder so zusammengeführt, dass es vom Kiesabbau über Betonproduktion, Hoch- und Tiefbau bis hin zum Generalunternehmen sämtliche Leistungen des Bauens aus einer Hand anbieten kann. 150 neue Arbeitsplätze hat die Gruppe innerhalb von fünf Jahren geschaffen. Grund genug für den Aargauischen Gewerbeverband und die AKB, das Zugpferd und die älteste Firma der Birchmeier Gruppe letzte Woche auszuzeichnen: Die Birchmeier Bau AG gewann den Aargauer Unternehmenspreis in der Kategorie Industrie- und Produktionsunternehmen bis 250 Mitarbeiter.

«Wir haben viel erreicht», sagt Inhaber Markus Birchmeier, der die Firmengruppe in dritter Generation führt. «Der Zeitpunkt war perfekt, uns für den Unternehmenspreis anzumelden und die Firma von aussen bewerten zu lassen.» Dass es für den Sieg reichte, sei das Tüpfelchen auf dem i für die geleistete Arbeit und ein grosses Dankeschön für die Mitarbeiter. «Das ist ein grosser Meilenstein in unserer Geschichte und wird von unseren Kunden sicher positiv bewertet.» Schon nach der Preisverleihung habe man ordentlich gefeiert. Und am letzten Wochenende an der jährlich stattfindenden Kaderweiterbildung liessen es sich die Mitarbeiter in Baden nochmals so richtig gut gehen: «Am vorletzten Freitagabend mieteten wir den Limmathof, um zu baden und zu feiern, wie die Römer», sagt Birchmeier und lacht. «Das war sowieso so geplant. Dank unseres Sieges hatten wir aber noch einen Grund mehr anzustossen.» Das Preisgeld von 10 000 Franken investiert die Firma in eines ihrer Hilfsprojekte.

Die 1940 gegründete Unternehmung übernahm Markus Birchmeier von seinem Vater Georg «in gesundem und schlagkräftigem Zustand». Nach der Umstrukturierung und Neupositionierung sind heute acht Tochterfirmen unter dem Dach der Holding vereint. Über 350 Personen beschäftigt die Gruppe, 250 davon in der prämierten Birchmeier Bau AG. Viele davon sind langjährige Mitarbeiter, was neben dem guten Betriebsklima ebenfalls in die Bewertung der fünfköpfigen Jury eingeflossen ist. Auch in den Nachwuchs investiert die Gruppe. Alleine die Birchmeier Bau AG bildet zurzeit 26 Lehrlinge aus.

Rund 50 Baustellen stehen unter Federführung der Birchmeier Bau AG. Zu den grössten aktuellen Projekten gehört der Rückbau der Gebäude im Badener Bäderquartier. «Wir sind natürlich auch daran interessiert, die folgenden Hochbauarbeiten ausführen zu dürfen», sagt Birchmeier. Die Vergabe durch die Bauherrschaft steht aber noch aus. Ein neues wichtiges Projekt ist auch der Bau des Regionalen Alterszentrums Höfli in Bad Zurzach. Die Birchmeier Baumanagement AG hat den Zuschlag dafür erhalten. «Das ist der perfekte Bau – direkt vor der Haustüre, und wir können die gesamte Dienstleistungspalette der Birchmeier Gruppe damit ausschöpfen. Wegen einer hängigen Submissionsbeschwerde ist der Baustart aber zurzeit blockiert.