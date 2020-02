Der weite Weg zur neuen Flaniermeile: Das sagen Badener Gewerbler zur neuen Situation

Manche Badener haben sich wohl noch nicht umgewöhnt: Sie laufen noch immer auf den ehemaligen Trottoirs der Weiten Gasse, obwohl ihnen die komplette Breite der Strasse zur Verfügung stünde. Erst seit dem letzten Fahrplanwechsel der Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) Mitte Dezember ist die Weite Gasse verkehrsfrei. Die Linie 5 wird seitdem durch den «Blinddarm» geführt, nun dürfen nur noch Anwohner und einige wenige Lieferfahrzeuge die Weite Gasse befahren. Ansonsten gehört sie nun wieder den Zweibeinern und -rädern.

Die Weite Gasse war einst die Marktstrasse der Stadt, wurde später zur Hauptverkehrsader und seit den späten 1960er-Jahren sukzessive verkehrsberuhigt. Mit der Verbannung des motorisierten Verkehrs kann sie nun wieder ganz zur Marktgasse werden. Viele anliegende Geschäftsführer freuten sich, dass eine neue Flaniermeile entstehen könnte. Doch bei einigen Ladenbesitzern war die Sorge gross, dass mit dem fehlenden Busverkehr die Kunden ausbleiben könnten. Wie fällt nun nach fast zwei Monaten die Bilanz der Läden aus?

In der Schwanen-Apotheke , einem der ältesten Geschäfte in der Stadt, schwärmt Geschäftsführer Thomas Strasky davon, dass die Atmosphäre in der Weiten Gasse angenehmer wurde: «Die Kundschaft hat bisher nicht abgenommen, nur weil der Bus nicht mehr fährt. Im Januar ist sowieso weniger los.» Die verbliebene Linie 5 habe letztlich gar nicht mehr wirklich Kundschaft in die Weite Gasse gebracht, die «wichtigen» Buslinien verkehren schon seit längerem nicht mehr durch die Gasse. Strasky: «Wir warten jetzt darauf, dass der Platz gefüllt wird. Da ergeben sich einige Gestaltungsmöglichkeiten.»

Auch auf der anderen Strassenseite, bei der Metzgerei Müller, ist kein Kundenrückgang spürbar. «Wir haben viel Stammkundschaft», sagt Thomas Müller. Der Geschäftsführer der Metzgerei war immer ein Vorkämpfer für eine verkehrsfreie Weite Gasse: «Bei schönem Wetter im Sommer wird hier sicher eine schöne Flaniermeile entstehen, davon werden wir profitieren.» Lediglich die Velofahrer, die weiterhin durch die Weite Gasse «rasen» und die Fussgänger gefährlich streifen, stören ihn. Ein Velo-Verbot für die Gasse wurde bereits im vergangenen Herbst diskutiert. «Es wäre vernünftig, wenn die Velofahrer ihr Tempo der Fussgängerzone anpassen», so der Metzgermeister.