Ein Spaziergänger hat am letzten Donnerstag, 9. Juli, eine männliche Leiche in der Reuss bei Birmenstorf gesichtet. Nun steht laut Kantonspolizei Aargau fest: Es handelt sich um den vermissten 88-Jährigen, der am 2. Juli seinen Wohnort in Mellingen verlassen hatte und danach nicht mehr gesehen wurde.

Hinweise auf ein Verbrechen liegen nicht vor, so die Polizei weiter.

