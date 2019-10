Der Vater über die Tochter: «Marianne hat das wirklich gut gemacht»

Den letzten Wählerzuwachs? Nein, daran könne er sich nicht erinnern, sagte Markus Dieth. Und er sei doch schon ein paar Jahre im Politbetrieb dabei, so der CVP-Regierungsrat. Der Aargauer Finanzdirektor war mit seiner Wissenslücke am Sonntagabend an der Wahlfeier im Badener In-Lokal Lemon bei Weitem nicht allein. Seinen Parteikolleginnen und -kollegen erging es gleich. 20 oder 30 Jahre? «Das spielt jetzt keine Rolle», sagte Badens CVP-Stadtammann Markus Schneider. «Entscheidend ist, dass wir aus der Negativspirale herausgefunden haben.» Der Partei haftete seit Jahrzehnten das Verliererimage an. Die Kurve zeigt seit den 90er-Jahren nur in eine Richtung – abwärts. «Man akzeptiert es zwar nicht, aber man lernt damit umzugehen», erklärte Grossrat Andreas Meier. Und nun das: Am Sonntag geschieht das, was man nicht mehr für möglich gehalten hatte. Selbst die hoch dekorierten Politexperten hatten dieses Szenario nicht auf ihrer Rechnung. Die CVP kann tatsächlich noch gewinnen. Sie legte im Aargau um beachtliche 1,3 Prozent auf fast 10 Prozent zu. Damit ist sie im Kanton hinter der SVP, der SP und der FDP die viertstärkste Kraft.

Einer, der sich an die goldenen Zeiten der Partei noch erinnern kann, ist Anton Keller. Der 84-Jährige ist der Vater von Marianne Binder, die am Sonntag den zweiten Nationalratssitz für die CVP eroberte. Keller vertrat den Aargau von 1979 bis 1995 in der grossen Kammer. An der Wahlfeier durfte er mit Stolz beobachten, wie seine 61-jährige Tochter die zahlreichen Gratulationen entgegen nahm. «Ohne dich hätten wir das nicht geschafft», lobte beispielsweise CVP-Fraktionspräsident Alfons Paul Kaufmann die frischgebackene Nationalrätin. Anton Keller pflichtete ihm bei: «Marianne hat das wirklich gut gemacht.»