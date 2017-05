Produktionsfirmen stehen meist im Schatten: Läuft der Filmabspann, werden zuerst die Namen der Darsteller und des Regisseurs genannt. Erst ganz am Ende folgen besagte Unternehmen – wenn die Aufmerksamkeit des Betrachters längst verflogen ist. Doch im Fall von Hubert Staubli und seiner «Avista Films» lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Remetschwiler Firma produziert Unternehmensfilme wie beispielsweise Image- oder Produktfilme und wurde vor kurzem gleich zweimal prämiert: mit einer Goldmedaille am «New York Festivals World’s Best TV & Films» und mit zwei Gold Awards am «World Media Festival» in Hamburg.

«Wir sind stolz auf die Auszeichnungen», sagt der 60-jährige Staubli. Es sei immer wieder schön und gleichzeitig eine Bestätigung, dass man vieles richtig gemacht habe. «Ein Film ist das Resultat von zahlreichen Möglichkeiten, es gibt nicht nur den einen Weg», erklärt er. «Aber der eine Weg muss stimmig sein.» Mit anderen Worten: Alle Beteiligen müssten an das Endprodukt glauben und sich gegenseitig vertrauen.

Hommage an Stadt Baden

Staubli weiss, wovon er spricht. Der gelernte Radio-TV-Elektroniker und diplomierte Marketingplaner ist seit fast drei Jahrzehnten in der Unternehmensfilm-Branche tätig. Sein wohl bekanntestes Werk ist die mehrfach ausgezeichnete Hommage an die Limmatstadt aus dem Jahr 2013 «Baden Menschenstadtgeschichten». «Jedes Mal, wenn wir ein neues Projekt angehen, leben wir unseren Traum», sagt er. So könne man in einem Film nicht nur die ganze Welt abbilden und der Kreativität ihren Lauf lassen, sondern auch grosse Gefühle zeigen. «Das war auch beim Stadtporträt über Baden so. Nichts ist gefaked, alles ist authentisch.»