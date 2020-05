Der neue Verwaltungsrat des Kantonsspitals Baden ist ein Finanzfachmann

Die Generalversammlung der Kantonsspital Baden (KSB) AG hat am vergangenen Freitag Simon Meier in den Verwaltungsrat gewählt. «Der 40-jährige eidg. Dipl. Wirtschaftsprüfer mit MAS in Immobilienmanagement und Betriebsökonom überzeugte im Auswahlverfahren durch seine unternehmerische Art», schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Als Mitinhaber der Markstein AG bringe Simon Meier viel Knowhow im Bereich der finanziellen Führung von Betrieben mit. «Er verfügt über Erfahrung sowohl als Verwaltungsrat als auch als CFO.»

Meier ist in Baden geboren und wohnt heute in Oberrohrdorf. Er verfüge über ein enges Netzwerk im Einzugsgebiet des Spitals und auf kantonaler Ebene. Mit diesen Qualifikationen habe sich Meier in der Endrunde gegen weitere Bewerber durchsetzen können.

Simon Meier ersetzt Jörg Knecht, der wegen der Amtszeitbeschränkung zurücktrat und als Vizepräsident des Verwaltungsrats amtete. Zum neuen Vizepräsidenten wählte die Generalversammlung den 62- jährigen Andreas Häfeli aus Lupfig. Der Allgemeinmediziner aus Lupfig gehört dem Verwaltungsrat der KSB AG bereits seit 2009 an. Der Verwaltungsrat wird wie bis anhin durch Daniel Heller präsidiert.