Stefan Häusermann, Einwohnerrat (Grüne): «Wir hatten uns als einzige Partei gegen das Schulhausplatzprojekt gewehrt. Wie sich nun zeigt, waren all unsere Befürchtungen gerechtfertigt. Für kaum einen Verkehrsteilnehmer – weder für Velofahrer noch für Autofahrer – hat sich die Situation verbessert. Im Gegenteil: Für Velofahrer ist die Fahrt über die Kreuzung gar noch gefährlicher als vor der Sanierung. Denn wer vom Schlossbergtunnel in Richtung Wettingen fährt, muss zwei Spuren überqueren. Weniger Stau, davon bin ich überzeugt, wird es für die Autofahrer nicht geben. Der Verkehr nimmt ständig zu, und spätestens in zwei Jahren wird es wieder so lange Wartezeiten geben wie früher. Für die Busse wird es dank der Tunnels eine Verbesserung geben – allerdings nur stadtauswärts. Auch für die Fussgänger verbessert sich die Situation. Immerhin: Die Cordulapassage kommt schön und hell daher. Insgesamt aber hat sich die Investition von fast 100 Millionen Franken nicht gelohnt.